Часть студентов и школьников перевели на дистанционное обучение в Костанае

По данным городских служб, в этот день ожидается понижение температуры воздуха до –28…–30°C при скорости ветра 6 м/с, что стало основанием для корректировки учебного процесса.

На дистанционный формат обучения переводятся студенты 1–2 курсов первой смены. Решение о переводе 3–4 курсов первой смены на дистанционное обучение колледжи принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации. Кроме того, переведены учащиеся МАДС, КПП и 1–11 классов первой смены.

С прогнозом погоды на 26–28 января можно ознакомиться тут.