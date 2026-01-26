РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:57, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Часть студентов и школьников перевели на дистанционное обучение в Костанае

    В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 января 2026 года в Костанае вводится дистанционный формат обучения для ряда учащихся, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По данным городских служб, в этот день ожидается понижение температуры воздуха до –28…–30°C при скорости ветра 6 м/с, что стало основанием для корректировки учебного процесса.

    На дистанционный формат обучения переводятся студенты 1–2 курсов первой смены. Решение о переводе 3–4 курсов первой смены на дистанционное обучение колледжи принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации. Кроме того, переведены учащиеся МАДС, КПП и 1–11 классов первой смены.

    С прогнозом погоды на 26–28 января можно ознакомиться тут.

    Теги:
    Дети Погода Костаная Отмена занятий школа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают