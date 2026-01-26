22:57, 25 Январь 2026 | GMT +5
Часть студентов и школьников перевели на дистанционное обучение в Костанае
В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 января 2026 года в Костанае вводится дистанционный формат обучения для ряда учащихся, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным городских служб, в этот день ожидается понижение температуры воздуха до –28…–30°C при скорости ветра 6 м/с, что стало основанием для корректировки учебного процесса.
На дистанционный формат обучения переводятся студенты 1–2 курсов первой смены. Решение о переводе 3–4 курсов первой смены на дистанционное обучение колледжи принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации. Кроме того, переведены учащиеся МАДС, КПП и 1–11 классов первой смены.
