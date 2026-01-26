РУ
    20:51, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Снег в Астане, гололедица в Алматы, осадки в Шымкенте: прогноз погоды на три дня

    РГП «Казгидромет» поделился краткосрочным прогнозом погоды на ближайшие три дня, 26–28 января, в Астане, Алматы и Шымкенте, передает агентство Kazinform.

    Астана, непогода, гололед
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Синоптики предупреждают водителей и пешеходов о гололеде в Алматы и Шымкенте, а также о сильном морозе в Астане в последние дни января.

    Астана

    • 26 января: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер восточный и северо-восточный ночью 2–7 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22°С, днем -13…-15°С.
    • 27 января: переменная облачность, ночью снег, поземок. Ветер северо-восточный 9–14 м/с. Температура ночью -20…-22°С, днем -15…-17°С.
    • 28 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9–14 м/с. Температура ночью -24…-26°С, днем -17…-19°С.

    Алматы

    • 26 января: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -5…-7°С, днем 0…+2°С.
    • 27 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью -5…-7°С, днем +1…+3°С.
    • 28 января: переменная облачность, днем дождь и снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью -3…-5°С, днем 0…+2°С.

    Шымкент

    • 26 января: переменная облачность, ночью и утром дождь со снегом. Временами туман и гололед. Ветер юго-восточный 7–12 м/с. Температура ночью -1…-3°С, днем +3…+5°С.
    • 27 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8–13 м/с. Температура ночью 0…-2°С, днем +1…+3°С.
    • 28 января: переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8–13 м/с. Температура ночью и днем 0…-2°С.

    Отметим, что накануне в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. 

