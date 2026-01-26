Снег в Астане, гололедица в Алматы, осадки в Шымкенте: прогноз погоды на три дня

Синоптики предупреждают водителей и пешеходов о гололеде в Алматы и Шымкенте, а также о сильном морозе в Астане в последние дни января.

Астана

26 января: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер восточный и северо-восточный ночью 2–7 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -20…-22°С, днем -13…-15°С.

Алматы

26 января: переменная облачность, без осадков. Ночью туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -5…-7°С, днем 0…+2°С.

Шымкент

26 января: переменная облачность, ночью и утром дождь со снегом. Временами туман и гололед. Ветер юго-восточный 7–12 м/с. Температура ночью -1…-3°С, днем +3…+5°С.

Отметим, что накануне в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.