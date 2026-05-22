Часть еще одного проспекта закроют в Астане из-за ремонта покрытия

В Астане на участке проспекта Тауелсиздик от улицы Ш. Калдаякова до улицы Ж. Нажимеденова проведут ремонт дорожного покрытия, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

В связи с этим 22–23 мая на данном участке будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 21:00 часов 22 мая до 08:00 утра 23 мая перекресток проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова будет полностью закрыт.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Напомним, что в Астане с 22 по 24 мая текущего года будут проводиться дорожные работы вдоль проспекта Туран.