Дополнительный проезд вдоль проспекта Туран временно закроют в Астане

В Астане с 22 по 24 мая текущего года будут проводиться дорожные работы вдоль проспекта Туран, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

В связи с этим на указанные дни планируется полное перекрытие местного проезда вдоль проспекта Туран.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Напомним, что до 25 мая в Астане перекрыт участок дороги от улицы А. Бокейхана до улицы Ш. Мур.