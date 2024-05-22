Часть элитного клубного дома сносят в Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о начале демонтажа третьего этажа ЖК Pine Hill, который находится в микрорайоне Ерменсай, 7, участок 8/1, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления, заказчик (физлицо) получил разрешительные документы на строительство двухэтажного дома, однако выстроил дополнительный этаж, что было выявлено в ходе внеплановой проверки.

В результате в отношении собственника приняты административные меры по статье 316 части 1, 462 части 3 КоАП РК.

По итогам судебных разбирательств по иску управления 15 июня 2022 года Алматинским городским судом вынесено решение о сносе третьего этажа.

Демонтаж этажа объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции. Работы ведутся вручную во избежание повреждений нижних этажей.

— Призываем собственников земельных участков и строительные компании не допускать нарушений Закона об архитектурной и градостроительной деятельности РК и Правил организации застройки, и начинать строительство только на законных основаниях. В противном случае грозит ответственность в рамках законодательства с рассмотрением дел в судебных инстанциях и высокой вероятностью последующего сноса, — отметили в управлении.

Вопрос незаконного строительства на особом контроле акима города Ерболата Досаева. По результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесены 34 незаконных объекта, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы.