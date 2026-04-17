Часть дорог перекроют в Алматы из-за полумарафона

Оргкомитет забега предупреждает жителей и гостей города о временных ограничениях движения. С 00:00 до 12:00 в местах прохождения дистанции будет частично перекрыто движение автотранспорта.

Старт полумарафона будет дан в 07:00 в Парке Первого Президента.

Согласно информации организаторов:

с 00:00 до 12:00 будет перекрыта северная сторона проспекта аль-Фараби от улицы Розыбакиева до улицы Мустафина. Южная сторона останется открытой;

с 06:45 до 09:45 ограничат движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Розыбакиева до проспекта Назарбаева. Южная сторона будет свободна;

с 07:10 до 09:05 полностью перекроют проспект Сейфуллина на участке от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая;

с 07:20 до 09:15 будет закрыта южная сторона проспекта Абая от проспекта Сейфуллина до улицы Байтурсынова. Северная сторона будет свободна;

с 08:50 до 11:15 — южная сторона проспекта Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова. Северная сторона будет свободна;

с 08:30 до 10:20 перекроют восточную сторону улицы Саина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая. Западная сторона останется открытой.

Ограничения введены с учетом распределения потока участников забега.

Для проезда к месту старта организаторы рекомендуют использовать улицы Мустафина, Навои, Садыкова, Дулати, Саина и Розыбакиева с выездом на проспект аль-Фараби. В связи с ожидаемой загруженностью дорог участникам советуют добираться до старта на общественном транспорте — до пересечения проспекта аль-Фараби и улицы Мустафина.

Маршрут полумарафона пройдет по центральным улицам города с видом на горы: старт — у Парка Первого Президента, финиш — на Центральный стадион Алматы.

В забеге примут участие спортсмены из стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Россию, Кыргызстан, Узбекистан, а также Францию, Германию, Канаду, Южную Корею, Японию, Австралию и Южную Африку.

Отметим, что основной Almaty Marathon в этом году пройдет 27 сентября и, как ожидается, соберет до 16 тысяч участников. Часть средств от стартовых взносов традиционно направляется на благотворительность: с 2012 года реализовано более 30 социальных и медицинских проектов на сумму свыше 300 млн тенге.

В городе также продолжаются и другие дорожные ограничения. Так, в связи со строительно-монтажными работами движение на участке улицы Строительная ограничено с 30 марта по 10 июня 2026 года.

Также до 30 июня перекрыто движение на пересечении улиц Серикова и Хамита Алтая в связи с проведением ремонтных работ.