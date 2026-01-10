Чаще всего от действий мошенников в Атырау страдают люди старше 40 лет

По итогам 11 месяцев 551 дело направлено в суд. Общее число потерпевших составило около 2 200 человек.

По данным надзорного органа, мошенники чаще всего обманывали граждан с помощью электронной почты и сайтов, предоставления фиктивных онлайн-услуг, интернет-торговли, онлайн-кредитования, а также распространения ложной информации от имени банков.

— За 11 месяцев 2025 года материальный ущерб, причиненный жителям региона, превысил 2 млрд 570 млн тенге. Из них 1 млрд 597 млн тенге было возмещено, уровень компенсации ущерба составил 62,1%. Проверки в отношении банков и микрофинансовых организаций со стороны прокуратуры не проводились. В целом осуществляется анализ преступлений, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В регионе жертвами мошенников становятся не только пожилые люди, но и молодежь. Так, в прошлом году пострадали более 60 граждан в возрасте 18–20 лет, около 450 жителей Атырау в возрасте 21–29 лет. Число пострадавших в возрасте 30–39 лет приблизилось к 700, а среди лиц старше 40 лет — превысило 940 человек.

По словам полицейских, интернет-мошенники начали активно использовать фиктивные инвестиционные платформы для обмана населения. Чтобы реализовать свои схемы, они убеждают людей пополнять собственные банковские карты и используют заранее полученные данные карт, после чего полностью снимают денежные средства. В связи с этим полиция усиливает разъяснительную работу среди молодежи в образовательных учреждениях и вузах.

Напомним, ранее сообщалось, что более 222 тысяч дропперских счетов на 2,6 млрд тенге «заморозили» в Казахстане.