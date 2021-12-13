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Церемонию вручения госнаград и премий с участием Президента РК покажут в эфире телеканалов

13 Декабря 2021 18:05
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Церемонию вручения госнаград и премий с участием Президента РК покажут в эфире телеканалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественную церемонию вручения государственных наград и премий с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева покажут в эфире республиканских телеканалов. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня в 21:30 в эфире республиканских телеканалов будет организован показ торжественной церемонии вручения государственных наград и премий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева», - сообщил Берик Уали.




Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. С полным текстом выступления Главы государства на церемонии вручения госнаград можно ознакомиться здесь.

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#Президент Казахстана   #Культура   #30 лет Независимости  
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