Церемонию вручения госнаград и премий с участием Президента РК покажут в эфире телеканалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественную церемонию вручения государственных наград и премий с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева покажут в эфире республиканских телеканалов. Об этом написал на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в 21:30 в эфире республиканских телеканалов будет организован показ торжественной церемонии вручения государственных наград и премий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева», - сообщил Берик Уали.





Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. С полным текстом выступления Главы государства на церемонии вручения госнаград можно ознакомиться здесь.