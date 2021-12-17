Церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы» состоялась в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, его заместители, акимы районов, общественные деятели, представители желтоксановских и молодежных организаций почтили память жертв событий декабря 1986 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
После церемонии возложения цветов к монументу собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в тех событиях. Представители духовенства прочитали поминальную молитву. Далее для желтоксановцев был организован поминальный ас.
Памятник «Тәуелсіздік таңы» был открыт на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева в 2006 году с участием Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, подчеркнувшего, что мы живем в Независимом Казахстане, о котором мечтали молодые люди, участники «Желтоксана».
В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в Алматы открылся парк, названный в честь тех событий «Желтоксан». Кроме того, объявлен творческий конкурс на изготовление памятника, который установят в данном парке.
Напомним, накануне состоялось торжественное возложение цветов к монументу Независимости, 30-летие которой отмечает Казахстан.
- Спасшего односельчанина из колодца костанайца наградили в ДЧС
- Стартовало онлайн-голосование за участников Junior Eurovision 2021
- Торжественный прием по случаю 30-летия Независимости РК прошел в Эр-Рияде
- Первая круглогодичная сельхозярмарка открылась в Нур-Султане
- Спасшего при пожаре детей мужчину наградили в СКО
- Внутрибольничные инфекции: можно ли заразиться в больнице и что нужно знать пациенту
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана