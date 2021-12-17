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Церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы» состоялась в Алматы

17 Декабря 2021 14:25
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Церемония возложения цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы» состоялась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, его заместители, акимы районов, общественные деятели, представители желтоксановских и молодежных организаций почтили память жертв событий декабря 1986 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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После церемонии возложения цветов к монументу собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в тех событиях. Представители духовенства прочитали поминальную молитву. Далее для желтоксановцев был организован поминальный ас.

Памятник «Тәуелсіздік таңы» был открыт на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева в 2006 году с участием Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, подчеркнувшего, что мы живем в Независимом Казахстане, о котором мечтали молодые люди, участники «Желтоксана».

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в Алматы открылся парк, названный в честь тех событий «Желтоксан». Кроме того, объявлен творческий конкурс на изготовление памятника, который установят в данном парке.

Напомним, накануне состоялось торжественное возложение цветов к монументу Независимости, 30-летие которой отмечает Казахстан.


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#Алматы   #История Казахстана   #Память   #День Независимости    #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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