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Цены на овощи прокомментировал глава Минсельхоза

28 Декабря 2022, 11:45
Цены на овощи прокомментировал глава Минсельхоза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане произвели больше овощей закрытого грунта, чем в прошлом году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в этом году произвели больше овощей закрытого грунта - помидоров и огурцов больше, чем в прошлом году. Оптовая цена по этим овощам в большинстве своем не превышает 500-600 тенге (за кг), это цена, которую предприятия дают. То, что потом в сети это все обрастает доценками, посредниками, сейчас Правительство работает, это зона ответственности Министерства торговли и интеграции. Здесь идет работа по исключению непродуктивных посредников. Из года в год мы увеличиваем площади закрытого грунта и увеличиваем урожай», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он также пояснил, почему на некоторые овощи цены значительно дороже.

«В прошлый раз, когда мы ходили по торговым сетям и смотрели, мы видели, что цены превышают порой в разы, в зависимости от торговой сети. Здесь опять же я хочу сказать – есть два блока, первое – это импортные томаты, которые приходят к нам из приграничных наших государств. Там ценообразование, когда они заходят по себестоимости, посредники появляются, наши же казахстанские в большинстве своем у них цена в 500-600 тенге. Здесь надо сообща с Минторговли со всеми контролирующими местными исполнительными органами эту наценку контролировать», - подчеркнул Ербол Карашукеев.


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