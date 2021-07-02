Цены на газ снижены в Шымкенте и Туркестанской области

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2021 года снижены цены на товарный газ для населения города Шымкента и Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №188, утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, в т.ч. для города Шымкент и Туркестанской области, где предельная цена увеличена на 7 % с 23317,28 тенге до 24 949,1 тенге за 1000м3 с учетом НДС.

Вместе с тем, ранее приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент от 5 ноября 2020 года №135-ОД (с внесенными изменениями) для Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГазАймак» на услуги по транспортировке товарного газа были снижены тарифы до уровня 5173,85 тенге/тыс.м 3 с НДС, что ниже действующего тарифа на 29% (ранее действовал тариф в размере 7288,1 тенге/тыс.м 3 с НДС) с вводом в действие с 1 июля 2021 года.

Как ранее сообщалось, решением Судебной коллегии по гражданским делам города Шымкент от 11 мая 2021 года, данный приказ ДКРЕМ признан законным.

Как известно, конечные цены на услуги газоснабжения состоят из 3-х составляющих и регулируется разными государственными органами:

1) оптовая цена газа, устанавливается Министерством энергетики РК (доля в структуре составляет-79%),

2) тариф на транспортировку, утверждается Департаментом КРЕМ по г.Шымкент (доля - 16%);

3) снабженческая надбавка, согласовывается вышестоящим Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК (доля - 5%).

Несмотря на увеличение тарифа со стороны МЭ РК оптовой цены газа на 7%, а также в результате проведенной работы по снижению тарифа на транспортировку товарного газа на 29%, конечные цены на газ для потребителей города Шымкент и Туркестанской области не повысятся, а наоборот будут снижены. Так, с 1 июля 2021 года цены на товарный газ для населения снижены с 31,59 тенге до 31,56 тенге за 1 м3 или на -0,09%.

В целом с 2018 года по результатам проведенных работ, цены на товарный газ снижены на 2,91 тенге за 1м3 или на 8,44% (в 2018 году цена газа составляла 34,47 тенге/м3).