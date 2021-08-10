Центральная Азия: от общей истории к общему будущему

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, прошедшая в Туркменистане 5-6 августа этого года, продемонстрировала, насколько важна международная повестка, связанная с выводом войск США из Афганистана. В частности, новое дыхание получило центрально-азиатское сотрудничество, начало которому было положено 30 лет назад. Об этом рассказал президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

«На древней земле нашего региона взаимодействие братских народов, подобных пяти пальцам на одной руке, осуществлялось с древнейших времен. Объединенные общей судьбой, народы Центральной Азии на протяжении своей истории не раз объединялись и не раз разделялись; в советские период они были разделены на пять республик. Понятие «центрально-азиатское сотрудничество» оказалось на повестке дня 30 лет тому назад, точнее говоря, 13 декабря 1991 года, на первой встрече лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Ашхабаде. Однако гражданская война в Таджикистане, начавшаяся в 1992 году, а также провозглашение «нейтрального» статуса Туркменистаном оказали негативное влияние на интеграционный процесс. Тем не менее, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в 1993 году подписали договор о создании экономического союза, в 1994 году было объявлено о создании «единого экономического пространства». В 1995 году организация из трех стран была названа Центрально-Азиатским союзом, а в 1998 году была воссоздана как Центрально-Азиатский экономический союз. В конечном итоге этот процесс получил название «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ЦАС)», - напомнил Дархан Кыдырали.

Известно, что данный проект региональной интеграции, начатый с благими намерениями, в итоге не осуществился в связи с противодействием некоторых государств, и остался на бумаге, продолжил Дархан Кыдырали. В 2007 году Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил создать Центрально-Азиатский союз, включающий пять стран региона с целью сдвинуть процесс с мертвой точки. На этом завершился первый этап региональной интеграции.

«По прошествии 10 лет смена власти в Узбекистане открыла новые возможности, - отметил Д.Кыдырали. - Новый Президент Узбекистана Шавкат Мир­зиеёв обозначил регион Центральной Азии как приоритет в политике Ташкента, и в своем выступлении на Генассамблее ООН в 2017 году призвал к возобновлению процесса региональной интеграции. Однако на этот раз стороны стремились действовать постепенно, избегая таких амбициозных формулировок, как «союз» или даже «саммит». В марте 2018 года первая встреча лидеров стран региона, состоявшаяся в городе Нур-Султане, была скромно обозначена как «консультативная встреча». Вторая встреча прошла в Ташкента в ноябре 2019 года. Сторонами было принято решение проводить такие встречи регулярно, раз в год. Так начался второй этап региональной интеграции».

Эти (де-факто) саммиты под названием «Консультативная встреча глав государств Центральной Азии», по словам президента Тюркской академии, в действительности оказались намного более результативными, поскольку на этот раз страны региона стремились к решению конкретных вопросов.

«Кроме того, государства региона уже завершили процесс своего формирования в качестве национальных государств. Поэтому второй период центрально-азиатской интеграции (далее – ЦАИ) можно характеризовать как период создания институциональных рычагов интеграционного процесса. Основная цель данного периода – создание в различных сферах площадок для обсуждения общих проблем. Говоря конкретно, запланированы ежегодные встречи на уровне Президентов, Премьер-Министров и отраслевых министр­ов стран региона», - пояснил Д.Кыдырали.

Проведение третьей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии первоначально планировалось в Кыргызстане в 2020 году. Однако в связи с пандемией коронавируса встреча была перенесена на 2021 год. В октябре 2020 года Президентом Туркменистана было внесено предложение провести встречу в его стране.

В третьей встрече лидеров региона, состоявшейся 6 августа 2021 года в Туркменистане, в национальной туристической зоне «Аваза», приняли участие все главы государств Центральной Азии.

С одной стороны, по словам эксперта, это стало своего рода требованием времени в связи с обострением ситуации в Афганистане, с другой стороны, страны регионы ощутили, насколько все они зависят друг от друга. Стало ясно, что задачи выхода на мировые рынки и обеспечения своей конкурентоспособности намного легче решать не каждой стране по отдельности, но именно в качестве единого региона – что особо актуально для стран Центральной Азии, расположенных на внутреннем континентальном пространстве и не имеющих выхода к морю. Кроме того, осознаётся тот факт, что такие вопросы как региональная экология, водопользование, транспорт и миграция можно эффективно решать только сообща.

«В этой связи было осознано, насколько правильным был заданный еще в 1990-е годы курс на приоритетность региональной интеграции, - отметил Д.Кыдырали. - Еще важнее то, что страны региона поняли необходимость решать свои проблемы самостоятельно, без привлечения третьих сторон, особенно крупных держав. Иначе говоря, страны региона четко осознали необходимость действовать не как объект, но как субъект международной политики. Эта общая установка четко отражена в следующей формулировке Совместного заявления, принятого по итогам встречи: «Главы государств отмечают важность использования потенциала своих стран в интересах формирования в регионе пространства для безопасного, устойчивого, широкого и открытого партнерства. В этой связи, Стороны подчеркивают важность проведения консультаций и укрепления контактов и связей по линии министерств иностранных дел, дипломатических представительств, консульских учреждений, а также постоянных представительств Центральноазиатских государств при ООН и других международных организациях».

В этой связи страны региона действуют в рамках ООН, с тем чтобы продемонстрировать, что их интеграция не направлена против какой-либо третьей стороны, и не противоречит интересам соседних стран. Например, весьма важно отметить, что во встрече в Авазе, наряду с лидерами стран региона, приняла участие руководитель Регионального центра ООН по превентивной дип­ло­матии Наталья Герман. Это обстоятельство, с одной стороны, еще раз доказывает важность нашего региона на мировом уровне, а с другой стороны, показывает, что страны региона действуют четко в рамках ООН. Частое упоминание ООН в Совместном заявлении также далеко не случайно».

На встрече стороны рассмотрели основные аспекты развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами региона. Состоялся взвешенный обмен мнениями по вопросам региональной стабильности. Помимо этого, стороны договорились усилить политическое сотрудничество через пятисторонние встречи Министров иностранных дел.

В ходе встречи Президенты также обсудили вопросы, связанные с выполнением решений, ранее принятых на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте 29 ноября 2019 года. Стороны отметили значение региона с точки зрения геополитики. Наряду с этим, стороны также отметили высокий уровень взаимопонимания, доверия и взаимоуважения между странами, объединенными общими геоэкономическими перспективами, а также многовековыми историческими, духовными и культурными связями. Было подчеркнуто, что это оказывает позитивное влияние не только на отдельно взятый регион, но и на Евразию в целом.

Было также обращено внимание на решение таких задач как создание благоприятных условий для партнерства в сфере энергетики, расширение сотрудничества стран региона в сфере транспорта и коммуникаций, а именно, обеспечение эффективного использование имеющихся путей сообщения и создание новых транспортных коридоров. Президенты обменялись мнениями по вопросам развития торговых связей, увеличения опера­ций экспорта и импорта. Были достигнуты соглашения о диверсификации взаимного товарооборота и производственной коо­пе­рации.

Одной из составляющих повестки дня встречи стала консолидация усилий стран региона по противодействию пандемии. Президенты договорились организовать и интенсифицировать совместные исследования природы инфекций нового типа, а также применения новых методов лечения и предотвращения инфекционных заболеваний. По итогам встречи было принято Совместное заявление глав государств Центральной Азии. Было принято решение о проведении четвертой встречи в Кыргызстане.

Одним из вопросов, поднятых Президентами в ходе встречи, был Афганистан. По этому поводу в Совместном заявлении сказано: «Стороны подтверждают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии является скорейшее урегулирование ситуации в соседнем Афганистане. В этой связи, Стороны выразили готовность оказывать всемерное содействие в скорейшем достижении гражданского мира и согласия в афганском обществе. В этой связи, Стороны поддерживают усилия всех заинтересованных государств и международных организаций, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане, восстановление социально-экономической инфраструктуры страны и ее вовлечение в мирохозяйственные связи».

Кроме того, в Заявлении говорится о поддержке сторонами рассмотрения вопроса о создании такой постоянно действующей консультативной платформы как «Диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии», предназначенной для системного рассмотрения актуальных вопросов развития региона. Иначе говоря, вопросы безопасности будут постоянно находиться в центре внимания Президентов.

«Совместное заявление о региональной интеграции четко отражает стремление глав государств Центральной Азии к общему будущему на основе общих интересов, - сказал эксперт. - Поручение, отданное президентами политическим ведомствам своих стран, о подготовке к подписании «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» на следующей Консультативно встрече Глав государств Центральной Азии, свидетельствует о намерении стран региона строить общее будущее.

Кроме того, упомянутая в Заявлении «Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы» подтверждает, что вопрос интеграции стран региона – не просто тема для обсуждений на встречах, но практический вопрос, который будет воплощаться в жизнь и находиться постоянно на контроле. Кроме этого, решение Президентов об использовании Единого символа Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и одобрение Положения о нем демонстрирует наличие цели объединяться на основе общих концептов и символов».

Вопросы, поднятые на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также предложения, вошедшие в Совместное заявление, по словам Д.Кыдырали, показывают, что вопросы, поднимавшиеся Казахстаном на протяжении тридцати лет, начинают находить свое практическое решение. В этом контексте следует отметить преемственность в политике Президента Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева. При том что Касым-Жомарт Кемелевич впервые принимал участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, было четко видно, что это опытный политик и дипломат. В Совместном заявлении, как и в стремлении к решению актуальных вопросов в рамках ООН, был ясно заметен почерк Президента Касым-Жомарта Токаева.

В выступлении Президента Казахстана на встрече была особенно отмечена важность единства и согласия: «…Крайне важно укреплять наше единство, не допускать ненужной конкуренции друг с другом.

В этом плане особую важность приобретает скорейшее подписание Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Приветствую готовность сторон подписать этот исторический договор в ближайшее время. Мне доложили, что на рабочем уровне такая готовность была уже проявлена. По наиболее актуальным международным темам мы могли бы выступать с максимально общих позиций, демонстрируя мировому сообществу согласованность наших подходов. Конкуренция на международных площадках идет во вред нашим национальным интересам».

«Да, «единство пятерых» должно основываться не на конкуренции, а на плодотворном сотрудничестве, - считает президент Международной Тюркской академии. - Именно тогда все окажутся в выигрыше от регионального сотрудничества. Как отметил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев, по оценкам Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии создаст условия для повышения на 15% общего уровня производства во всех странах региона. А в случае выбора в пользу бесплодной конкуренции, все стороны очевидным образом окажутся в проигрыше.

В данной связи следует обратить внимание на то, что казахстанская дипломатия накопила солидный опыт в процессах региональной интеграции. Казахстан – это страна, выдвигавшая и успешно осуществлявшая такие крупные проекты как Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, Тюркский совет, СВМДА. Общеизвестна также особая роль Казахстана в создании международных транспортных коридоров, особенно Транскаспийского «Туранского коридора». Во всех указанных проектах Казахстан выступает как становой хребет и исторический центр.

В рамках центрально-азиатской региональной интеграции Казахстан развивает сотрудничество с Кыргызстаном и Узбекистаном по линии Тюркского совета, а с Туркменистаном осуществляет совместные проекты на Каспии. Не менее важно участие в указанных проектах также Таджикистана, объединенного с другими странами региона общностью религии и сходством культуры, и таким образом принадлежащего к единому историческому пространству.

Иначе говоря, в Центральной Азии Казахстан применяет свой опыт, накопленный благодаря участию в других интеграционных проектах. При этом центральноазиатская интеграция открывает широчайшие перспективы для самого Казахстана. Так, сотрудничество с Туркменистаном открывает выход к Персидскому заливу, партнерство с Узбекистаном – выход к южным морям. Такие многолетние внутренние вопросы как, например, проблема Арала, отдельно упомянутая Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его выступлении на Консультативной встрече, также намного сподручнее решать сообща. Последовательное позиционирование Центральной Азии как единого субъекта геоэкономики и геополитики даст мощный эффект как для региона в целом, так и для каждого отдельного государства внутри него».

На Консультативной встрече был сделан акцент на общей истории и общих ценностях, подчеркивалось особое значение науки и образования, неоднократно использовался термин «научная дипломатия» - все это дополнительно подчеркивает прагматический характер нового формата сотрудничества.

Говоря о «научной дипломатии», эксперт особо отметил ту роль, которую играет в данном процессе Международная Тюркская академия, основанная по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева и выступающая действенным рычагом интеграции сфере науки и образования.

«Целый ряд направлений работы, обозначенных в Совместном заявлении глав государств, непосредственно входит в сферу деятельности Тюркской академии. Организация готова к реализации масштабных проектов, служащих интеграционному процессу в Центральной Азии.

Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла успешно. Есть все основания сделать вывод, что страны Центральной Азии, объединенные общей историей и устремленные к общему будущему, опираясь на достижения трех десятилетий своей Независимости, вступили в качественно новую стадию интеграционного процесса», - заключил Д.Кыдырали.