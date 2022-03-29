Центр реабилитации и адаптации инвалидов возводят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев совершил объезд по городу Таразу и ознакомился с ходом ремонтно-строительных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, в областном центре на территории 14-го микрорайона ведется строительство центра реабилитации и адаптации инвалидов на 150 мест.

Здание состоит из нескольких блоков - в первом блоке расположены бассейн, раздевалки, спортивный и зрительный залы, во втором - медицинские кабинеты, в третьем – столовая, в остальных блоках - двухместные и одноместные палаты.

Помимо этого, здесь также построят овощехранилище, теплицу, слесарную мастерскую и другие цеха.

Подрядчик «Таразстрой-2004» планирует завершить работы в ноябре 2022 года.

«Необходимо создать все условия, как для взрослых, так и для детей. В этом центре люди с особыми потребностями будут получать качественные услуги специалистов», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Это не первый подобный центр в Жамбылской области.

Так, в 2020 году в преддверии Дня инвалидов в Таразе торжественно открыли новое здание центра реабилитации и адаптации детей-инвалидов. До этого центр находился в приспособленном административном здании, и было принято решение о реконструкции пустовавшего трехэтажного здания. Для этих целей из областного бюджета было выделено 170 миллионов тенге. На дополнительно выделенные 12 миллионов тенге закупили мебель и необходимое оборудование.

Помимо этого, реабилитационный центр для объединения юридических лиц «Союз организаций, работающих с инвалидами Жамбылской области, «АСАР» начал строиться в 2020 году на территории Майской рощи в Таразе по личному заданию главы региона. Здесь можно получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь, имеется диспетчерская инватакси, планируется открыть цеха, где смогут трудиться люди с инвалидностью. Рядом со зданием строится аквапарк.