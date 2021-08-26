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Центр по обучению вакцинации животных откроют на базе вуза СКО

26 Августа 2021 15:00
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Центр по обучению вакцинации животных откроют на базе вуза СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на базе Kozybayev University откроют сертификационный центр совместно с французской компанией «Сeva sante animale». Стороны заключили меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы вуза, подобных центров в стране нет. Французская ветеринарная компания специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже фармацевтической продукции и вакцин для животноводства и птицеводства.

«Наш вуз много средств вкладывает, чтобы выпускники имели навыки, которые востребованы на рынке труда. Помимо дипломов, они получат конкретный сертификат от признанной международной компании, который котируется работодателями. Наши студенты, будущие зоотехники, смогут овладеть французскими технологиями вакцинации животных и, таким образом, стать новаторами в этой сфере в области», - сказал ректор вуза Ерлан Шуланов.

Сначала подготовят несколько преподавателей, которые затем смогут оказывать образовательные услуги студентам и фермерам региона. Для этого в вузе откроют сертификационный Центр по обучению вакцинации сельскохозяйственных животных. Специализированную аудиторию оформят по типу «зеркальный кабинет» и оснастят всем необходимым оборудованием. Для студентов и преподавателей вуза сертификаты будут бесплатными.

«Образовательные программы Агротехнологического факультета нашего вуза входят в топ-10 лучших по республике. Ведутся прогрессивные научные исследования, в том числе по грантам МОН РК и совместно с зарубежными партнерами из Китая, России и других стран. Из 750 студентов факультета более 90% учатся по гранту, что говорит о высоких знаниях и мотивации ребят», - добавили в пресс-службе.



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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Сельское хозяйство   #Франция   #Сотрудничество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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