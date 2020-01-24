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Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ создадут в Казахстане

24 Января 2020 12:18
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Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поручил создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поручаю создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента. Центр будет функционировать на общественных началах. Помимо сотрудников Администрации Президента, в него войдут представители научного и экспертного сообщества. Может, по мере развития этого института он будет преобразован в Агентство по реформам при Президенте. Пока же давайте создадим Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ без каких-либо бюджетных затрат», - сказал Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Акбота Кузекбай

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