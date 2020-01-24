Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поручил создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента. Центр будет функционировать на общественных началах. Помимо сотрудников Администрации Президента, в него войдут представители научного и экспертного сообщества. Может, по мере развития этого института он будет преобразован в Агентство по реформам при Президенте. Пока же давайте создадим Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ без каких-либо бюджетных затрат», - сказал Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства.