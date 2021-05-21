Cенаторы обсудили проблемы орошаемого земледелия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемы рационального использования орошаемых земель обсуждались сегодня на выездном заседании Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу заседания, председатель Комитета Сената Али Бектаев отметил, что площадь орошаемых земель в стране не превышает 8% от общей площади освоенных земель, в то время как на этой земле производится 35% от валовой продукции всего сельского хозяйства. Однако дальнейшему расширению орошаемого земледелия мешает ряд проблем.

«Состояние ирригационной инфраструктуры в стране не выдерживает критики. Из 19772 км каналов, находящихся в республиканской собственности, 11881 км находится в неудовлетворительном состоянии. До 90% межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов устарели, имеют низкий технический уровень. В связи с этим предстоит провести масштабные работы по восстановлению ирригационных систем в стране», - отметил сенатор.

Место проведения выездного заседания выбрано не случайно. 30% всех орошаемых земель страны сосредоточено именно в Туркестанской области. Своим видением дальнейшего увеличения этого показателя на встрече поделился и глава региона Умирзак Шукеев.

«В Туркестанской области активно проводятся ремонтные работы на водохранилищах и магистральных каналах. Завершается строительство водохранилища «Кенсай – Коскорган 2». Капитально отремонтировано 59 км магистрального канала «Түркістан», проведен 161 канал общей протяженностью 751 км. Проводимая работа позволила нам обеспечить водой орошаемые земли Ордабасинского, Отрарского, Байдибекского, Сауранского районов области, а также городов Арысь и Кентау», - подчеркнул аким Туркестанской области.

Продолжил тему перспектив развития орошаемых земель, но уже в масштабах страны - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Руслан Манатаев. Эти вопросы предстоит решать комплексно и привлекать различные ведомства. Поэтому о вопросах использования и охраны водного фонда Казахстана рассказал также вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов.

Также в ходе визита в регион, члены Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий ознакомились с ходом работ по ремонту Туркестанского магистрального канала, строительством водохранилища «Кенсай – Коскорган 2», а также посетили посевные площади ТОО «Туркестан-Агро», где используются водосберегающие технологии.

В пресс-службе отметили, что все вопросы, поднятые в ходе выездного заседания, в дальнейшем сенаторами будут тщательно изучаться и станут основой для направления соответствующих депутатских запросов и использования в законотворческой деятельности.