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    00:42, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Цена газа в Европе закрепилась выше $1200 за 1 тыс. кубометров

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE в четверг закрепилась на уровне выше $1200 за тыс. кубических метров, свидетельствуют данные торговой площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов сегодня составила около $1214 за тыс. куб. м, или €101,2 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

    Общий рост цены с начала дня составил более 8%. В пике цена почти достигала $1230 за 1 тыс. куб. м.

    Ранее вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС, что европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой об увеличении поставок газа. Позднее вице-премьер также сказал, что газопровод «Северный поток - 2» будет готов для запуска в ближайшие дни, сейчас идет заполнение трубы газом.

    Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.


    Теги:
    Нефть/газ Цены и тарифы Европа Энергетика Экономика Мировые новости Газификация
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