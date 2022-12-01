Цена газа в Европе за ноябрь выросла на 18%

1 Декабря 2022, 10:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цена газа в Европе по итогам ноября 2022 года выросла на 18% по отношению к показателю на конец октября и составила около $1 560 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о декабрьском и январском фьючерсах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Если 31 октября фьючерсы на газ завершили торги на отметке около $1 246 за 1 тыс. куб. м, то 30 ноября торги закрылись на уровне $1 558, что на 18% выше по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца.

При этом средняя цена газа в Европе в ноябре составила около $1 259 за 1 тыс. куб. м, а в октябре - $1 379. Произошло это из-за более высокой стоимости газа в первой половине октября на фоне более высокого спроса на газ для заполнения хранилищ и последствий повреждений «Северных потоков».

Одной из главных причин роста цены к концу ноября стало начало отопительного сезона, хотя он и стартовал рекордно поздно - лишь 14 ноября. Сейчас европейские страны ежедневно наращивают темпы отбора газа из своих хранилищ. Также к концу ноября в Евросоюзе значительно упала средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии. Ее снижение приводит к большему использованию газа для бытовых нужд и в промышленности.

Фото: Стрингер/ РИА Новости