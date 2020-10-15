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Цеха для людей с инвалидностью появятся в Таразе

Автор:  
Галина Скрипник
15 Октября 2020, 12:16
Цеха для людей с инвалидностью появятся в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким области Бердибек Сапарбаев в ходе объезда по областному центру побывал на строительной площадке здания, предназначенного полностью для людей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона проинспектировал ход строительно-ремонтных работ в здании реабилитационного оздоровительного комплекса «АСАР», который переезжает в здание на территории Майской рощи. Это обширный зеленый массив, расположенный в восточной части областного центра.

«Главная задача комплекса - подготовить не только детей, но и взрослых к полноценной жизни в обществе. Новое здание должно быть адаптировано специально для людей с особыми потребностями всех категорий», - отметил глава региона.

В новом комплексе предусмотрены кабинеты лечебной физкультуры, логопеда, психолога, социолога, где можно будет получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Здесь же откроется и диспетчерская инватакси.

«Благодаря спонсорской помощи, у нас появилась возможность приобрести собственное здание. За оказанную поддержку хотим выразить также благодарность акиму области Бердибеку Сапарбаеву. Он лично контролирует ход строительно-ремонтных работ», - говорит заместитель директора реабилитационного оздоровительного комплекса «АСАР» Айгерим Даулетбаева.

В комплексе планируется открыть семь цехов, где смогут трудиться люди с инвалидностью. Рядом со зданием «АСАР» строится и аквапарк.

«Необходимо наладить системную работу, которая включала бы в себя реабилитацию, обучение, трудоустройство инвалидов», - подчеркнул аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Руководство комплекса планирует в будущем оказывать не только услуги дневного стационара, но и круглосуточную стационарную помощь, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.


Жамбылская область   Строительство   Программа развития регионов-2020   Регионы Казахстана  
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