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Бывшему ректору МУИТ продлили арест до конца ноября

1 Ноября 2019 17:00
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Бывшему ректору МУИТ продлили арест до конца ноября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бывшему ректору Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамиру Шыныбекову продлили арест до 29 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дамиру Шыныбекову продлили санкцию в виде содержания под стражей до 29 ноября», - сообщили в городском суде.

Ранее специализированный межрайонный следственный суд города санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на пять месяцев – с мая по октябрь.

Досудебное производство в отношении Шыныбекова проводится по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» Уголовного кодекса РК.

Должность ректора Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. В 2017 году он был избран депутатом маслихата Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, Вузы, Суды, Судебный процесс,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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