Бывшему ректору МУИТ продлили арест до конца ноября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бывшему ректору Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамиру Шыныбекову продлили арест до 29 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дамиру Шыныбекову продлили санкцию в виде содержания под стражей до 29 ноября», - сообщили в городском суде.

Ранее специализированный межрайонный следственный суд города санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на пять месяцев – с мая по октябрь.

Досудебное производство в отношении Шыныбекова проводится по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» Уголовного кодекса РК.

Должность ректора Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. В 2017 году он был избран депутатом маслихата Алматы.