Бывшего ректора и главного бухгалтера МУИТ обвиняют в хищении 1,7 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывшего ректора Международного университета информационных технологии Дамира Шыныбекова и экс-главного бухгалтера вуза Жанайым Спабекову обвиняют в хищении 1,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с февраля 2013 года по ноябрь 2018 года главный бухгалтер МУИТ Спабекова, а также ректор МУИТ Шыныбеков похитили вверенное денежные средства в АО «МУИТ» на общую сумму 1 млрд 727 миллионов 335 532 тенге, что составляет особо крупный размер», - сказал гособвинитель.

Таким образом, подсудимым Шыныбекову и Спабековой предъявлены обвинения по статье 189 части 4 пунктом 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Кроме того, гособвинитель заявил, что Спабекова в целях сокрытия преступного происхождения денежных средств, полученные преступным путем, приобрела автомобиль, а также зарегистрировала ТОО в другой области и переводила туда деньги.

Напомним, об аресте бывшего ректора МУИТ стало известно в июне прошлого года.

Должность ректора Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года. В 2017 году он был избран депутатом маслихата Алматы.