Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции в Казахстане

За прошедший месяц цены на апельсины снизились на 2,6%, морковь — на 2%, сахар — на 1,3%, яйца — на 0,1%. Цены подорожали на молоко концентрированное на 2,1%, сыр твердый — на 1,8%, овощные соки — на 1,6%.

Цены на отдельные виды лекарств снизились: супрастин — на 18,5%, энап — на 5,2%, канефрон — на 1,4%, йодомарин, азитромицин — по 0,9%. Автомобили подешевели на 0,4%, электроприборы — на 0,9%. Цены на смартфоны подорожали на 0,9%, товары личной гигиены — на 1,1%.

Из коммунальных услуг наблюдается удешевление тарифов на водоотведение — на 2,4%, холодную воду — на 0,9%. За месяц подорожали услуги такси — на 1,8%, посещение бани — на 2,1%, услуги кинотеатров — на 2,9%.

Годовая инфляция в 2025 году составила 12,3%. Цены на продовольственные товары за прошедший год подорожали на 13,5%, непродовольственные товары — на 11,1%, тарифы на платные услуги выросли на 12%.

Из продуктов питания снижение цен в годовом выражении зафиксировано на помидоры на 7,9%, рис — на 4,8%, огурцы — на 4,7%, перец сладкий — на 2,7%, курагу — на 2%. Цены выросли на виноград — на 7,7%, чай зеленый — на 7,9%.

Среди непродовольственных товаров удорожание цен зафиксировано на крем для обуви на 10,8%, смеситель для раковины — на 8,5%, электродрель — на 6,6%.

За 2025 год в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы снизились на холодную воду на 13,1%. Цены на ремонт обуви на 10,1, почтовые услуги — на 8,9%, автострахование — на 6,5%.

Фото: Бюро национальной статистики

Среди регионов низкая годовая инфляция наблюдается в городе Алматы и Костанайской области — по 11,7%, а также в области Абай, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях — по 11,8%.

