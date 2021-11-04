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    13:28, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Бюджетные средства растворяются - Президент о субсидировании сельского хозяйства

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу субсидирования в сфере сельского хозяйства на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О субсидировании сельского хозяйства. За последние 5 лет на эти цели выделено более 2 триллионов тенге. Что в результате? Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта», - заявил в ходе совещания Глава государства.

    «Я поручал Антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы. Привлечь к этому общественность и самих аграриев», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Крайне важный вопрос, по словам Главы государства, - это интеграция всех процессов в одной информационной системе.

    «Оптимизированные процессы плюс новые технологии – вот эффективная трансформация. Поручаю создать отдельную группу при МСХ», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Президент Казахстана
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