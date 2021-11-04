Бюджетные средства растворяются - Президент о субсидировании сельского хозяйства

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу субсидирования в сфере сельского хозяйства на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О субсидировании сельского хозяйства. За последние 5 лет на эти цели выделено более 2 триллионов тенге. Что в результате? Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта», - заявил в ходе совещания Глава государства.

«Я поручал Антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы. Привлечь к этому общественность и самих аграриев», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Крайне важный вопрос, по словам Главы государства, - это интеграция всех процессов в одной информационной системе.

«Оптимизированные процессы плюс новые технологии – вот эффективная трансформация. Поручаю создать отдельную группу при МСХ», - поручил Касым-Жомарт Токаев.