Бюджет Костаная на 2026 год составит более 137 млрд тенге
В Костанае утвержден городской бюджет на 2026 год — 137,3 млрд тенге, при этом объем изъятий в областной бюджет превысит 67 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
Также из этой суммы 11,4 млрд тенге составляют трансферты, 7,7 млрд тенге – заемные средства, 118,2 млрд тенге — собственные доходы города.
При этом объем изъятий в областной бюджет определен на уровне 67,1 млрд тенге.
Как заявили во время брифинга при акиме города Костанай Марата Жундубаева, в бюджете на 2026 год существенно завышена доходная часть — с учетом налогового
потенциала города.
— Вместе с тем новый Налоговый кодекс предусматривает меры по увеличению налоговой нагрузки на бизнес, однако часть этих поступлений направляется в республиканский бюджет, — прозвучало в заявлении.
Кроме того, предусмотрены налоговые послабления как для бизнеса, так и для физических лиц, что также формирует риски недополучения доходов местного бюджета.
