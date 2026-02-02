РУ
    13:34, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Бюджет Костаная на 2026 год составит более 137 млрд тенге

    В Костанае утвержден городской бюджет на 2026 год — 137,3 млрд тенге, при этом объем изъятий в областной бюджет превысит 67 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Костанац
    Фото: Kazinform

    Также из этой суммы 11,4 млрд тенге составляют трансферты, 7,7 млрд тенге – заемные средства, 118,2 млрд тенге — собственные доходы города.

    При этом объем изъятий в областной бюджет определен на уровне 67,1 млрд тенге.

    Как заявили во время брифинга при акиме города Костанай Марата Жундубаева, в бюджете на 2026 год существенно завышена доходная часть — с учетом налогового
    потенциала города.

    — Вместе с тем новый Налоговый кодекс предусматривает меры по увеличению налоговой нагрузки на бизнес, однако часть этих поступлений направляется в республиканский бюджет, — прозвучало в заявлении.

    Кроме того, предусмотрены налоговые послабления как для бизнеса, так и для физических лиц, что также формирует риски недополучения доходов местного бюджета.

    Ранее стало известно, сколько составит бюджет Шымкента в 2026 году.

    Теги:
    Бюджет Регионы Казахстана Костанай Финансы и бюджет
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
