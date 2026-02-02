Бюджет Костаная на 2026 год составит более 137 млрд тенге

Также из этой суммы 11,4 млрд тенге составляют трансферты, 7,7 млрд тенге – заемные средства, 118,2 млрд тенге — собственные доходы города.

При этом объем изъятий в областной бюджет определен на уровне 67,1 млрд тенге.

Как заявили во время брифинга при акиме города Костанай Марата Жундубаева, в бюджете на 2026 год существенно завышена доходная часть — с учетом налогового

потенциала города.

— Вместе с тем новый Налоговый кодекс предусматривает меры по увеличению налоговой нагрузки на бизнес, однако часть этих поступлений направляется в республиканский бюджет, — прозвучало в заявлении.

Кроме того, предусмотрены налоговые послабления как для бизнеса, так и для физических лиц, что также формирует риски недополучения доходов местного бюджета.

