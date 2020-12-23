Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Бытовую технику будут производить в Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Декабря 2020, 09:14
Бытовую технику будут производить в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Миллион бытовой техники намерена ежегодно выпускать группа компаний Artel в Туркестанской области. Один из лидеров в сфере производства товаров бытовой техники и электроники в Центральной Азии успешно торгует кухонными плитами и многим другим в странах СНГ и городах Казахстана. А теперь и в Туркестанской области запустили новое производство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Стоимость проекта - 85 млн долларов США.

Заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев встретился с представителями группы компаний Artel. Он рассказал новым партнёрам об инвестиционном климате, экономических возможностях региона и пообещал всестороннюю поддержку со стороны акимата. Мырзалиев считает, что запускать такие проекты важно в контексте углубления сотрудничества между двумя странами.

«Поистине, казахстанско-узбекистанское сотрудничество особенно важно для развития обоих государств. Начало тесным связям между странами уже положили главы двух государств, и теперь мы должны достойно продолжить это сотрудничество, которое основывается, в первую очередь, на дружеских отношениях», - отметил Меиржан Мырзалиев.

photo


Он подчеркнул, что запуск этого проекта послужит на благо импортозамещению бытовой техники в стране и развитию «экономики простых вещей».

«Данное направление в соответствии с поставленной задачей Главы государства является приоритетным для акимата области», - сказал замакима.

Компания Artel построит завод по производству кухонных плит, встраиваемой техники, штамповочных изделий и электрических водонагревателей в Туркестанской области. Проект реализуют в два этапа, что поможет создать более двух тысяч рабочих мест.

Первый этап - запуск производства кухонных плит ежегодной мощностью 500 тысяч единиц бытовой техники к концу 2021 года.

Второй этап - производство электрических водонагревателей к концу 2022 года.

Реализацию проекта сопровождает Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest». Оно будет идти по принципу «одного окна».

photo


Туркестанская область   Промышленность   Строительство   Экономика   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане