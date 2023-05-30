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Бургерная горела в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
30 Мая 2023, 12:03
Бургерная горела в Алматы Фото: t.me/kris_p_almaty_official

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте Сейфуллина горел киоск по продаже бургеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео пожара распространяется в сети.

«30 мая в 08:49 в Алмалинском районе, по проспекту Сейфуллина, около дома 541, произошло горение отдельно стоящей бургерной Gippo на площади 15 квадратных метров. Угрозы распространения огня не было. Пожар ликвидирован в 09:14. Жертв и пострадавших нет. На месте работают силы и средства ДЧС в количестве 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

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