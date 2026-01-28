РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:20, 28 Январь 2026

    Бурабайцы пожаловались на холод в домах и школе

    Жители поселка Бурабай с недавнего времени стали жаловаться на температуру в своих квартирах, а сегодня, по их словам, стало холодно и в школе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Градусник в спортзале школы в Бурабае
    Фото: очевидцев

    С наступлением морозов жители поселка Бурабай стали все чаще жаловаться на то, что в их домах похолодало. Для поддержания температуры сельчане вынуждены включать обогреватели. Последней каплей терпения стало похолодание в школе поселка. Свои возмущения местные жители высказали в общем чате.

    — Дайте нашим детям в школе тепло! 40 минут посидите сами в 16 градусов, в школьной форме, как требует устав школы, — написала одна из жителей поселка.

    Бурабайцы пожаловались на холод в домах и школе
    Фото: очевидцев

    Аким поселка Бурабай Серикболсын Хасенов признал, что в последнее время от жителей поселка действительно поступают жалобы на тепло в их квартирах.

    — Да, действительно, в каких-то домах тепло, в каких-то — холодно. Со вчерашнего дня у нас работает бригада, заходят в дома, проверяют каждый тепловой узел. Но в котельной мы выстроили работу с конца декабря, там всё без изменений, — поделился аким.

    Между тем, жители поселка отправили в чат и видео, на котором видно: дым идёт лишь из одной трубы котельной.

    — Не знаю, в работе и котел Viessmann, и котел КВГ, мы даже видео снимали жителям с котельной. Но люди не верят, — пояснил Серикболсын Хасенов.

    градусник в фойе школы в Бурабае, холод в школе
    Фото: очевидцев

    Что касается школы, то, по словам собеседника, раньше по ней вообще не было жалоб, с директором учебного заведения он постоянно находится на связи.

    — Сейчас в чате делятся фото градусников, мы отправили бригаду в школу. Мое подозрение, что жители включают насосы, из-за этого страдают другие. Мне кажется, кто-то включил насос, а выявить мы не можем. Раньше очень много насосов было в Бурабае. Мы по мере возможности их выявляем. Но охватить всех просто физически невозможно. Элементарно — люди не пускают в дома, чтобы проверить. Это частный сектор, туда даже с сотрудниками полиции мы не можем зайти, — добавил аким.

    По словам чиновника, теперь тепловики будут мониторить и регулировать теплоснабжение в поселке, пока ситуация не изменится.

    Напомним, ранее сообщалось, что ТЭЦ-2 в Петропавловске из-за сильных морозов работает в усиленном режиме. 

    Отопительный сезон Отопление Видео ЖКХ Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
