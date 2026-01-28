Бурабайцы пожаловались на холод в домах и школе

С наступлением морозов жители поселка Бурабай стали все чаще жаловаться на то, что в их домах похолодало. Для поддержания температуры сельчане вынуждены включать обогреватели. Последней каплей терпения стало похолодание в школе поселка. Свои возмущения местные жители высказали в общем чате.

— Дайте нашим детям в школе тепло! 40 минут посидите сами в 16 градусов, в школьной форме, как требует устав школы, — написала одна из жителей поселка.

Фото: очевидцев

Аким поселка Бурабай Серикболсын Хасенов признал, что в последнее время от жителей поселка действительно поступают жалобы на тепло в их квартирах.

— Да, действительно, в каких-то домах тепло, в каких-то — холодно. Со вчерашнего дня у нас работает бригада, заходят в дома, проверяют каждый тепловой узел. Но в котельной мы выстроили работу с конца декабря, там всё без изменений, — поделился аким.

Между тем, жители поселка отправили в чат и видео, на котором видно: дым идёт лишь из одной трубы котельной.

— Не знаю, в работе и котел Viessmann, и котел КВГ, мы даже видео снимали жителям с котельной. Но люди не верят, — пояснил Серикболсын Хасенов.

Фото: очевидцев

Что касается школы, то, по словам собеседника, раньше по ней вообще не было жалоб, с директором учебного заведения он постоянно находится на связи.

— Сейчас в чате делятся фото градусников, мы отправили бригаду в школу. Мое подозрение, что жители включают насосы, из-за этого страдают другие. Мне кажется, кто-то включил насос, а выявить мы не можем. Раньше очень много насосов было в Бурабае. Мы по мере возможности их выявляем. Но охватить всех просто физически невозможно. Элементарно — люди не пускают в дома, чтобы проверить. Это частный сектор, туда даже с сотрудниками полиции мы не можем зайти, — добавил аким.

По словам чиновника, теперь тепловики будут мониторить и регулировать теплоснабжение в поселке, пока ситуация не изменится.

