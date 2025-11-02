Бурабай с высоты. Как изменились главные смотровые площадки заповедника

Путь к вершине Болектау теперь не напоминает альпинистский маршрут. Вместо скользких камней — аккуратные лестницы, а на вершине — просторная деревянная терраса с перилами и лавками. Туристы задерживаются здесь надолго: кто делает фото, кто просто смотрит вниз на синюю гладь Бурабая.

Фото: Адиль Саптаев

— Мы хотели показать красоту в удобстве и гармоничности. На момент проектирования не пострадало ни одного дерева. Вся природа осталась в первозданном виде. К примеру, в парке «Биші қайынды» все создано для семейного досуга. Там установлены фигуры из искусственного камня и дерева, красивые беседки и вдоль берега сделаны пикник-зоны, — рассказал генеральный директор компании «Архи просто» Смагулов Дастан.

Фото: Адиль Саптаев

На мысе Горелом запах свежего дерева — здесь только что установили новую смотровую площадку с панорамным настилом. Рядом — фотозона с резными малыми формами, повторяющими очертания скал.

Фото: Адиль Саптаев

На перешейке между Бурабаем и Большим Чебачьим теперь оборудована парковка и уютный видовой мостик. Это одно из немногих мест, где можно увидеть сразу два озера.

Отдельное внимание — безопасности. На деревьях и опорах установлены 35 «умных» камер, подключенных к SMART-системе. Они фиксируют всё — от туристических маршрутов до нарушений природоохранного режима.

Фото: Адиль Саптаев

Веревочный парк рядом с Долиной любви уже стал новым магнитом для семей с детьми. А вечером здесь тихо, только слышно, как ветер шуршит в соснах и мерцают огни внизу — на обновленных площадках, где теперь удобно стоять, дышать и смотреть на Бурабай по-новому.

Ранее в нацпарке «Бурабай» опровергли информацию о грязном воздухе.