В нацпарке «Бурабай» опровергли информацию о грязном воздухе

После того, как в социальных сетях появилась информация о том, что в Бурабае грязный воздух со ссылкой на зарубежный ресурс IQ Air, ГНПП «Бурабай» опроверг на своей странице в Инстаграме озвученные данные.

— На территории ГНПП «Бурабай» в 2023 году установлена современная метеостанция, которая в том числе измеряет уровень мелкодисперсных частиц РМ 2,5 в воздухе. Это те самые частицы, о которых обычно и пишут, когда говорят о «грязном воздухе». По данным измерений 2024 года, превышений допустимых норм в Бурабае не зафиксировано. То есть, воздух у нас соответствует санитарным требованиям и безопасен для здоровья, — говорится в сообщении нацпарка.

По мнению сотрудников парка, ошибочные данные приведены из недостоверных источников по состоянию на 2024 год и не соответствуют действительности.

— Приведенные данные с сайта недостоверны. Мы просим СМИ и блогеров перед публикацией проверять достоверность информации. Бурабай — это курорт с уникальной природой, и наши данные подтверждают: воздух здесь чистый, — обратились они к общественности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проведена масштабная инвентаризация курортных зон.