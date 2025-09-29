РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:27, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В нацпарке «Бурабай» опровергли информацию о грязном воздухе

    По информации ведомства, на территории нацпарка установлена современная метеостанция, которая не зафиксировала превышений допустимых норм в Бурабае, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бурабай
    Фото: Pixabay

    После того, как в социальных сетях появилась информация о том, что в Бурабае грязный воздух со ссылкой на зарубежный ресурс IQ Air, ГНПП «Бурабай» опроверг на своей странице в Инстаграме озвученные данные. 

    — На территории ГНПП «Бурабай» в 2023 году установлена современная метеостанция, которая в том числе измеряет уровень мелкодисперсных частиц РМ 2,5 в воздухе. Это те самые частицы, о которых обычно и пишут, когда говорят о «грязном воздухе». По данным измерений 2024 года, превышений допустимых норм в Бурабае не зафиксировано. То есть, воздух у нас соответствует санитарным требованиям и безопасен для здоровья, — говорится в сообщении нацпарка.

    По мнению сотрудников парка, ошибочные данные приведены из недостоверных источников по состоянию на 2024 год и не соответствуют действительности.

    — Приведенные данные с сайта недостоверны. Мы просим СМИ и блогеров перед публикацией проверять достоверность информации. Бурабай — это курорт с уникальной природой, и наши данные подтверждают: воздух здесь чистый, — обратились они к общественности.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане проведена масштабная инвентаризация курортных зон. 

    Чистый воздух Нацпарк Бурабай Загрязнение воздуха Регионы Акмолинская область Бурабай
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
