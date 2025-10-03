Бухтарминская ГЭС остается в управлении АО «Самрук-Энерго»

— В соответствии с корпоративными решениями АО «Самрук-Энерго» в публичную компанию «Qazaq Green Power PLC» (100% акций принадлежат АО «Самрук-Энерго») передано АО «Бухтарминская ГЭС», c целью консолидации активов ВИЭ и ГЭС в отдельной юридической структуре, специализирующейся на развитии «зеленой» энергетики, — сообщили в пресс-службе компании.

Передача осуществлена путем увеличения уставного капитала Qazaq Green Power PLC посредством размещения акций Qazaq Green Power PLC своему единственному акционеру — АО «Самрук-Энерго».

В оплату за размещенные акции Qazaq Green Power PLC были переданы 96,3% простых голосующих акций АО «Бухтарминская ГЭС».

— Важно отметить, что в результате вышеуказанной передачи актива, АО «Самрук-Энерго» продолжает владеть 96,3% акциями АО «Бухтарминская ГЭС» через свою 100% дочернюю компанию Qazaq Green Power PLC, — отметили в «Самрук-Энерго».

Ранее мы сообщали о том, что в ВКО разработают карту будущих малых ГЭС.