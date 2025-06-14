Бухгалтеры школы в Усть-Каменогорске похитили более 144 миллионов тенге

Как сообщили в пресс-службе суда № 2, бухгалтеры на протяжении семи лет незаконно присваивали бюджетные средства.

— С 2017 по 2024 год главный бухгалтер и ее коллега действовали по предварительному сговору. Используя служебное положение, они систематически переводили деньги на свои счета, нанося ущерб государству, — пояснили в пресс-службе.

Общий ущерб, по информации суда, составил 144 622 868 тенге. Деньги принадлежали системе образования и должны были направляться на нужды школы.

На судебном процессе обе женщины признали вину и раскаялись. Это было учтено при вынесении приговора.

— Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Кроме того, обе подсудимые обязаны полностью возместить сумму ущерба, — уточнили в пресс-службе суда.

Также осужденным пожизненно запрещено занимать должности, связанные с материальной ответственностью.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте осудили экс-замруководителя управления строительства.