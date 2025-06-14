Бухгалтеры школы в Усть-Каменогорске похитили более 144 миллионов тенге
В Усть-Каменогорске вынесен приговор в отношении сотрудников специализированной школы-гимназии имени Жамбыла, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе суда № 2, бухгалтеры на протяжении семи лет незаконно присваивали бюджетные средства.
— С 2017 по 2024 год главный бухгалтер и ее коллега действовали по предварительному сговору. Используя служебное положение, они систематически переводили деньги на свои счета, нанося ущерб государству, — пояснили в пресс-службе.
Общий ущерб, по информации суда, составил 144 622 868 тенге. Деньги принадлежали системе образования и должны были направляться на нужды школы.
На судебном процессе обе женщины признали вину и раскаялись. Это было учтено при вынесении приговора.
— Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Кроме того, обе подсудимые обязаны полностью возместить сумму ущерба, — уточнили в пресс-службе суда.
Также осужденным пожизненно запрещено занимать должности, связанные с материальной ответственностью.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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