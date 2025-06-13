Экс-замруководителя управления строительства осудили в Шымкенте

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2024 годы, являясь заместителем директора ТОО «Тұрғын үй Шымкент», Кушербеков без конкурса заключил фиктивный договор с ТОО Shanyrak Stroy Invest, которым руководил его сообщник Баглан Пернебек. Новый подряд был оформлен после одностороннего расторжения действующего договора с прежним исполнителем — ТОО «ПМК-7 ЛТД». Стоимость работ при этом увеличилась до 172 млн тенге, а объем — до 78 домов.

Позднее аналогичная схема была применена при заказе технического осмотра и энергоаудита 43 многоэтажных домов. Сначала услуги были оплачены экспертной организации на сумму 6,45 млн тенге, однако впоследствии, по указанию Кушербекова, без оформления новых договоров, та же работа была оплачена Shanyrak Stroy Invest в размере 88,7 млн тенге.

В хищениях участвовал и Аблайхан Дуйсенбаев, формально числившийся безработным. Он помогал легализовать незаконные доходы через приобретение премиального спортивного электромобиля из Китая.

был назначен на пост заместителя руководителя управления строительства Шымкента в апреле 2024 года. Уже в декабре того же года он был задержан и арестован. Вскоре под следствие попали и его сообщники.

Приговором межрайонного уголовного суда Шымкента Кушербеков осужден на 7,5 лет лишения свободы. Пернебек и Дуйсенбаев получили по 7 лет каждый. Суд также обязал осужденных возместить ущерб в размере 88,74 млн тенге в течение месяца. Приобретенное авто подлежит конфискации.

Осужденные вправе обжаловать приговор в апелляционном порядке.

Ранее в Алматинской области начался суд над экс-акимом Илийского района Багдатом Карасаевым. Его обвиняют в передаче полигона ТБО аффилированной компании с нарушениями, а также в превышении полномочий и вовлечении в схему чиновников из отделов финансов и ЖКХ.