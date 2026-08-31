Бухгалтера детсада подозревают в хищении более 30 млн теңге в ЗКО

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области бухгалтера детского сада подозревают в хищении более 30 млн теңге бюджетных средств путем незаконного начисления себе повышенной заработной платы, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области бухгалтер детского сада подозревается в хищении более 30 млн теңге бюджетных средств путем незаконной выплаты себе повышенной заработной платы.

В результате проверки прокуратуры установлено, что бухгалтер детского сада в течение 5 лет необоснованно перечисляла на свои банковские счета дополнительные средства в размере свыше заработной платы, утвержденной по штатному расписанию.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по п.2) ч.4 ст. 189 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере). Дело для дальнейшего расследования направлено в ДЭР по Западно-Казахстанской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Санкция данной нормы предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Иные обстоятельства, в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежат.

Ранее казахстанцев предупредили о мошеннических схемах с устройством в детсад вне очереди.