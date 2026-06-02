Казахстанцев предупредили о мошеннических схемах с устройством в детсад вне очереди

В Министерстве просвещения Казахстана прокомментировали сообщения в соцсетях и мессенджерах, где родителям обещают помочь устроить ребенка в детский сад вне очереди за деньги, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова заявила, что постановка в очередь в детские сады проходит только через цифровые платформы местных исполнительных органов, а подать заявление могут исключительно родители через личный кабинет.

— Родитель, который хочет устроить ребенка в детский сад, может через свой ИИН и ЭЦП подать заявление и поставить ребенка в очередь. Поэтому никаких нелегальных схем не должно быть, за это предусмотрена ответственность законодательством Республики Казахстан, — сообщила она на брифинге в Мажилисе.

По ее словам, распределение мест в детских садах проходит через электронные системы, поэтому родителям не следует доверять сообщениям с обещанием ускорить процесс или устроить ребенка вне очереди.

— Обращаюсь ко всем родителям – такого не должно быть. Все у нас через очередность. Через платформу идет постановка на очередь в детские сады. Поэтому нельзя ни в коем случае поддаваться таким слухам, нужно обязательно самим через свой личный кабинет подавать заявление, ждать очередности, — добавила вице-министр.

Акпарова также призвала родителей сообщать в Министерство просвещения о подобных случаях.

— Если у вас есть конкретные факты, прошу письменно передать Министерству просвещения, мы обязательно проведем служебное расследование и примем соответствующие меры, конечно же, проинформируем заинтересованные органы, — добавила она.

Напомним, пилотный проект ваучерного финансирования дошкольного образования в Казахстане продлили до 1 июля 2026 года.