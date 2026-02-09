Будут ли в Казахстане ограничивать продажу алкоголя — ответ Премьер-министра

Напомним, ранее мажилисмен Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе предложил:

внести алкогольную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке;

запретить розничную продажу алкогольных продукций в объектах торговли после 20:00; в увеселительных заведениях после 22:00;

запретить онлайн-продажу алкоголя.

В своем ответе Премьер-министр отметил, что введение обязательной цифровой маркировки алкогольной продукции рассматривается как один из инструментов усиления прослеживаемости оборота продукции и противодействия нелегальному рынку. При этом реализация данной меры требует поэтапного подхода с учетом технологической готовности участников рынка, возможной регуляторной и финансовой нагрузки на бизнес.

— В настоящее время уже применяется система учета оборота алкогольной продукции с использованием учетно-контрольных марок и действующих информационных систем государственного контроля. В этой связи оценка потенциальных эффектов внедрения цифровой маркировки алкогольной продукции средствами идентификации проводится с учетом функционирующих механизмов учета и администрирования, — пояснил О. Бектенов.

По итогам оценки и с учетом результатов пилотных проектов, а также международной практики, вопрос поэтапного внедрения цифровой маркировки будет проработан в установленном порядке с принятием соответствующих нормативных правовых решений.

Вместе с тем, при рассмотрении вопросов ограничения мест и времени реализации алкогольной продукции Правительством учитываются данные правоприменительной практики, свидетельствующие о прямой взаимосвязи доступности алкогольной продукции с уровнем правонарушений, ДТП и преступлений, совершаемых в общественных местах и в сфере семейно-бытовых отношений.

Премьер-министр также отметил, что вопрос запрета дистанционной продажи алкоголя рассматривается с учетом действующих ограничений и существующих рисков. Речь идет о необходимости контроля за оборотом алкогольной продукции, соблюдении возрастных требований и недопущении ее реализации несовершеннолетним, а также необходимости гарантирования эффективной идентификации покупателей и прослеживаемости оборота.