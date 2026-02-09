РУ
    10:41, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Будут ли в Казахстане ограничивать продажу алкоголя — ответ Премьер-министра

    Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на предложение депутатов ужесточить требования к обороту алкогольной продукции в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    Напомним, ранее мажилисмен Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе предложил

    • внести алкогольную продукцию в перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке; 
    • запретить розничную продажу алкогольных продукций в объектах торговли после 20:00; в увеселительных заведениях после 22:00;
    • запретить онлайн-продажу алкоголя. 

    В своем ответе Премьер-министр отметил, что введение обязательной цифровой маркировки алкогольной продукции рассматривается как один из инструментов усиления прослеживаемости оборота продукции и противодействия нелегальному рынку. При этом реализация данной меры требует поэтапного подхода с учетом технологической готовности участников рынка, возможной регуляторной и финансовой нагрузки на бизнес.

    — В настоящее время уже применяется система учета оборота алкогольной продукции с использованием учетно-контрольных марок и действующих информационных систем государственного контроля. В этой связи оценка потенциальных эффектов внедрения цифровой маркировки алкогольной продукции средствами идентификации проводится с учетом функционирующих механизмов учета и администрирования, — пояснил О. Бектенов. 

    По итогам оценки и с учетом результатов пилотных проектов, а также международной практики, вопрос поэтапного внедрения цифровой маркировки будет проработан в установленном порядке с принятием соответствующих нормативных правовых решений.

    Вместе с тем, при рассмотрении вопросов ограничения мест и времени реализации алкогольной продукции Правительством учитываются данные правоприменительной практики, свидетельствующие о прямой взаимосвязи доступности алкогольной продукции с уровнем правонарушений, ДТП и преступлений, совершаемых в общественных местах и в сфере семейно-бытовых отношений.

    Премьер-министр также отметил, что вопрос запрета дистанционной продажи алкоголя рассматривается с учетом действующих ограничений и существующих рисков. Речь идет о необходимости контроля за оборотом алкогольной продукции, соблюдении возрастных требований и недопущении ее реализации несовершеннолетним, а также необходимости гарантирования эффективной идентификации покупателей и прослеживаемости оборота.

    — По результатам указанной проработки и обсуждений будут обеспечены подготовка и внесение в установленном порядке соответствующих предложений по совершенствованию законодательства, в том числе в Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», с одновременным определением эффективных механизмов контроля, — добавил О. Бектенов.

