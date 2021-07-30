Будут ли закреплять в законодательстве статус коммунальных служащих в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматы Мухтар Зулеев встретился с представителями семи коммунальных служб города и обсудил вопросы по их поддержке и стимулированию сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат также поднял вопросы по их включению в списки участников ипотечных жилищных программ, узнал численность работников в каждой организации и их заработные платы, а также выслушал их потребности и запросы.

«Ранее активом первичной партийной организации «Алматы Су» партии Nur Otan совместно с профсоюзным комитетом было направлено обращение депутату городского маслихата касательно включения сотрудников коммунальных служб в число участников государственных жилищных программ. Есть уже конкретные результаты. Для нас очень важно, чтобы сотрудники коммунальной сферы, которые обеспечивают жизнедеятельность города, имели возможность улучшить свои жилищные условия и получали достойную оплату за свою нелегкую работу. Радует то, что эта инициатива получила поддержку нашего депутата и доведена до мажилисменов», - рассказал руководитель ГКП «Алматы Су» Кайрат Абдрасилов.

Также, по словам депутата Мухтара Зулеева с каждой коммунальной службой были обговорены вопросы своевременного получения заработных плат и возможное право на получение мер социальной поддержки.

«Это не первая встреча с сотрудниками коммунальных служб, в планах периодически организовывать такие рабочие собрания. Все это делается для того, чтобы собрать всю необходимую актуальную информацию для передачи мажилисменам, чтобы они, в свою очередь, уже смогли выйти с данным проектам и получить решение на уровне Парламента. Со своей стороны, я готов оказывать помощь и поддержку работникам коммунальной сферы, ведь они такие же граждане, как и мы», - сказал Мухтар Зулеев.