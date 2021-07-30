Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Будут ли закреплять в законодательстве статус коммунальных служащих в Казахстане

30 Июля 2021 13:10
Поделиться:
Будут ли закреплять в законодательстве статус коммунальных служащих в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматы Мухтар Зулеев встретился с представителями семи коммунальных служб города и обсудил вопросы по их поддержке и стимулированию сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Гранты на дополнительное образование для детей выделят в Алматы
Пик четвертой волны COVID-19 ожидается в Алматы к середине августа - Жандарбек Бекшин Состояние моренных озер проверили в горах Алматы На 300 миллионов тенге обманул граждан житель Алматы

Депутат также поднял вопросы по их включению в списки участников ипотечных жилищных программ, узнал численность работников в каждой организации и их заработные платы, а также выслушал их потребности и запросы.

«Ранее активом первичной партийной организации «Алматы Су» партии Nur Otan совместно с профсоюзным комитетом было направлено обращение депутату городского маслихата касательно включения сотрудников коммунальных служб в число участников государственных жилищных программ. Есть уже конкретные результаты. Для нас очень важно, чтобы сотрудники коммунальной сферы, которые обеспечивают жизнедеятельность города, имели возможность улучшить свои жилищные условия и получали достойную оплату за свою нелегкую работу. Радует то, что эта инициатива получила поддержку нашего депутата и доведена до мажилисменов», - рассказал руководитель ГКП «Алматы Су» Кайрат Абдрасилов.

Также, по словам депутата Мухтара Зулеева с каждой коммунальной службой были обговорены вопросы своевременного получения заработных плат и возможное право на получение мер социальной поддержки.

«Это не первая встреча с сотрудниками коммунальных служб, в планах периодически организовывать такие рабочие собрания. Все это делается для того, чтобы собрать всю необходимую актуальную информацию для передачи мажилисменам, чтобы они, в свою очередь, уже смогли выйти с данным проектам и получить решение на уровне Парламента. Со своей стороны, я готов оказывать помощь и поддержку работникам коммунальной сферы, ведь они такие же граждане, как и мы», - сказал Мухтар Зулеев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Общество   #Маслихат  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Гранты на дополнительное образование для детей выделят в Алматы
Пик четвертой волны COVID-19 ожидается в Алматы к середине августа - Жандарбек Бекшин
Состояние моренных озер проверили в горах Алматы
На 300 миллионов тенге обманул граждан житель Алматы
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
3 Президенту доложили о подготовке к учебному году
4 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
5 За увеселительными заведениями «следят» в Карагандинской области
Читайте также
Цены на стройматериалы снизили ещё пять казахстанских компаний
Ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив