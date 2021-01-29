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    15:32, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Будут ли установлены блокпосты в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли в Алматы установлены блокпосты на въезде и выезде из/в город в связи с ограничительными мерами, ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прямом эфире на телеканале Atameken Business у Жандарбека Бекшина спросили, будут ли установлены блокпосты, приостановят ли авиасообщения.

    «На сегодня у нас разработаны критерии. Нынешняя заболеваемость не подразумевает установки блокпостов по периметру города Алматы, а также ограничения авиасообщения. Имеющиеся ограничительные мероприятия достаточны для того, чтобы не допустить распространения инфекции», - ответил санврач.

    Ранее Ж. Бекшин опубликовал постановление по карантину. С 1 февраля ТРЦ, торговые дома и торговые сети будут работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни. Также установлен запрет деятельности в субботние и воскресные дни.

    Также установлен запрет на деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек; сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

    C 1 февраля запрещена работа кинотеатров в Алматы.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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