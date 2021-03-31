Будут ли строить 28-этажные дома в микрорайоне Самал-2 в Алматы
«Вместо этих трех домиков (один двухэтажный и два трехэтажных) собираются строить три 28-этажных небоскреба. На этом маленьком участке 110х50м собираются построить четыре многоквартирных дома», - написали пользователи в группе «Дежурный по городу» в Facebook .
В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что распространяемая информация о строительстве многоэтажек в мкр. Самал-2 не соответствует действительности.
«Участок по адресу пр. Достык, 91В принадлежит на праве частной собственности юридическому лицу. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения, что не является разрешительным документом на строительство МЖК. На сегодняшний день собственник участка за получением предпроектной документации в управление городского планирования и урбанистики не обращался», - пояснили в ведомстве.
Фото: www.facebook.com/erlan.zhalgasov