Будут ли строить 28-этажные дома в микрорайоне Самал-2 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы распространили информацию о якобы планируемом строительстве нескольких 28-этажных зданий в микрорайоне Самал-2. В акимате города дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместо этих трех домиков (один двухэтажный и два трехэтажных) собираются строить три 28-этажных небоскреба. На этом маленьком участке 110х50м собираются построить четыре многоквартирных дома», - написали пользователи в группе «Дежурный по городу» в Facebook .

В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что распространяемая информация о строительстве многоэтажек в мкр. Самал-2 не соответствует действительности.

«Участок по адресу пр. Достык, 91В принадлежит на праве частной собственности юридическому лицу. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения, что не является разрешительным документом на строительство МЖК. На сегодняшний день собственник участка за получением предпроектной документации в управление городского планирования и урбанистики не обращался», - пояснили в ведомстве.



