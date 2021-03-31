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    17:09, 31 Март 2021 | GMT +6

    Будут ли строить 28-этажные дома в микрорайоне Самал-2 в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы распространили информацию о якобы планируемом строительстве нескольких 28-этажных зданий в микрорайоне Самал-2. В акимате города дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместо этих трех домиков (один двухэтажный и два трехэтажных) собираются строить три 28-этажных небоскреба. На этом маленьком участке 110х50м собираются построить четыре многоквартирных дома», - написали пользователи в группе «Дежурный по городу» в Facebook .

    В пресс-службе управления городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что распространяемая информация о строительстве многоэтажек в мкр. Самал-2 не соответствует действительности.

    «Участок по адресу пр. Достык, 91В принадлежит на праве частной собственности юридическому лицу. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения, что не является разрешительным документом на строительство МЖК. На сегодняшний день собственник участка за получением предпроектной документации в управление городского планирования и урбанистики не обращался», - пояснили в ведомстве.


    Фото: www.facebook.com/erlan.zhalgasov

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    Строительство Алматы
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