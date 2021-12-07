Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будут ли сносить ветхие дома, расположенные в Алмалинском районе Алматы, ответил аким района Ержан Сейтенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем районе 130 двухэтажных домов, которые считаются ветхими, но вопрос реновации щепетильный. Ключевым фактором сноса любого жилого дома является 100% согласие всех жителей. На самом деле этим вопросом занимается СПК (Социально-предпринимательские корпорации), на их площадке проходят обсуждения между инвесторами. Если нету 100% согласия жителей, то программа не реализуется», - говорит он.

Спикер также привел один пример.

«Недавно у нас был сход жителей, я сам тоже присутствовал, в квадрате улиц Байзакова-Шевченко-Манаса-Жамбыла. В этом квадрате около 30 двухэтажек, там была предусмотрена реализация программы реновации жилья. Когда мы с жителями разговаривали, большинство из них были против сноса их домов. Поэтому реализация данной программы была отменена. На следующий год мы предусмотрели благоустройство дворовых территории. Аким города Бакытжан Абдирович (Сагинтаев) сказал, что в центральных районах города, а именно в Алмалинском районе проект программы реновации и точечной застройки не коснется и не будет никакого строительства», - заверил аким района.

Недавно аким Алматы Бакытжан Сагинтаев также рассказал, будут ли снесены ветхие дома в центральной части города и выгодно ли это частным инвесторам.