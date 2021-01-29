Будут ли работать метро и ездить автобусы в выходные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Будет ли ездить общественный транспорт в выходные дни в Алматы в связи с ограничительными мерами, в прямом эфире на телеканале Atameken Business рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В этот раз никаких ограничений по общественному транспорту нет. Поэтому общественный транспорт будет работать в прежнем режиме», - ответил он.

Напомним, с 1 февраля ТРЦ, торговые дома и торговые сети Алматы будут работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни. Также установлен запрет деятельности в субботние и воскресные дни.

Запрещена деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек; сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

C 1 февраля запрещена работа кинотеатров в Алматы.

По словам Ж.Бекшина, 40% алматинцев заражаются коронавирусом в общественных местах: кафе, ночные клубы, рестораны и ТРЦ.