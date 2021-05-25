Будут ли переселять жителей ветхих домов принудительно в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ветхие дома в Алматы будут снесены только при 100% согласии жителей. Об этом в ходе презентации программы реновации жилищного фонда в городе на 2021-2025 годы рассказал председатель правления АО «СПК «Алматы» Аскар Билисбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе насчитывается 1427 ветхих двухэтажных домов, которые построены в период с 1930 по 1975 годах. Больше всего их в Турксибском районе - 607 домов.

Основными критическими проблемами ветхих домов являются: сейсмическая и пожарная опасность, а также отсутствие инженерных коммуникаций.

«Большинство из этих домов каркасно-камышитовые и меньшая часть кирпичные дома - в основном в центральной части города. Мы их разбили на два этапа: то, что реалистично и то, что можно сделать в перспективе. Реалистично на сегодня - это замещение 708 ветхих домов. За счет частных инвестиций - замещение 458 домов. На сегодня в 280 из них ведутся работы. За счет бюджетного займа - замещение 250 домов», - сказал Аскар Билисбеков.

По его словам, в перспективе по данной программе предусматривается замещение 719 домов. За счет частных инвестиции - 458 домов, за счет бюджетного займа - 261.

Спикер также подчеркнул, что сносить ветхие дома будут только при 100% согласии самих жителей.

«Если, к примеру, из 10 жителей, проживающих в ветхих домах, 9 подтвердили и один отказался, то не будет никакого сноса. Я это заявляю с полной ответственностью. Принудительного сноса не будет, реновация осуществляется только при условии 100% согласия жителей», - добавил глава СПК «Алматы».

Согласно механизму программы, собственнику жилья предоставляется квартира на временной или постоянной основе. Возвращение жителей в свой квартал осуществляется после завершения строительства новых домов на месте старых. Переселение собственников происходит в равнозначные новые квартиры по принципу «комната за комнату» в соответствии с техническими паспортами на квартиры, вне зависимости от количества проживающих. При этом собственник может увеличить квадратные метры квартиры за дополнительную плату.

Ранее сообщалось, что в новой программе предусмотрены снос 708 ветхих домов и строительство 683 жилых домов.

По пилотной Программе по сносу ветхих домов на территории города Алматы на 2012-2015 годы было снесено 56 ветхих домов и построено 63 многоквартирных жилых дома. Благодаря указанной программе в новые квартиры переселились 579 семей.

Список ветхих домов, вошедших в основу программы, формировался на основании частых обращений жителей ветхих домов в районные акиматы Алматы. Оператором программы является АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».