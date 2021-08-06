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Будут ли обеспечены кормами сельчане в СКО

6 Августа 2021 21:26
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Будут ли обеспечены кормами сельчане в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области чиновники вышли на брифинг, чтобы рассказать, как решается проблема обеспеченности кормами для сельхозживотных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Наурызбаев, потребность региона составляет 850 тысяч тонн сена, в том числе 492 тысячи для населения. Заготовлено 578 тысяч тонн сена, или 68%. Сельчане заготовили 274 тысячи тонн, или 56% от потребности.

«На постоянной основе ведется мониторинг цен и контроль обеспеченности кормами поголовья животных наиболее уязвимых слоев населения. Для поддержки подсобных и малых семейных хозяйств по фиксированным ценам проводятся ярмарки. Всего проведено 29 ярмарок с участием 250 хозяйств. Реализовано 881 тонн сена, 186 тонн зернофураж, 42 тонна отрубей. На проводимых ярмарках розничные цены на заготавливаемое сено в районах области составляют 15 тысяч тенге за тонну, отрубей - от 20 до 45 тысяч тенге, зерноотходов - от 40 до 50 тысяч тенге за тонну», - сообщил Т. Наурызбаев.

По его словам, в районах работают оперативные штабы, кормозаготовительные бригады, с руководителями агроформирований, получающими субсидии, заключаются меморандумы по реализации населению кормов по сниженным ценам.

«Многие сельхозпредприятия области обеспечивают население кормами за счет паев и реализуют его по льготной цене для своих сотрудников, а также для категории пенсионеров и малоимущих лиц. В целом запас заготавливаемых кормов позволит обеспечить объем, в пределах нормативов полноценного рациона для поголовья сельскохозяйственных животных и птиц всех категории хозяйств области», - сказал Т. Наурызбаев.

Он заверил, что в регионе массового забоя скота и снижения численности поголовья в хозяйствах населения не наблюдается. Напротив, отмечается рост всех видов сельскохозяйственных животных.

На вопрос о том, есть ли проблема с завышенными ценами на сено, еще один заместитель руководителя управления Куандык Шакубаев ответил уклончиво.

«Дорогое сено – не могу сказать. Есть фиксированная цена – 15 тысяч тенге за тонну. В некоторых хозяйствах даже дешевле. Население еще в полном объеме сено не заготовили, поэтому есть вопросы», - сказал Т. Наурызбаев.

Напомним, буквально вчера сельчане задали вопрос о дороговизне кормов акиму области Кумару Аксакалову.


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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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