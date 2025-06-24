Будут ли изымать участки под строительство метро в Алматы

Руководитель управления финансов города Канат Сухамбеков ранее сообщал, что на выкуп 126 земельных участков будет выделено 9 миллиардов тенге. По его словам, эти участки необходимы для расширения действующих улиц и строительства метрополитена.

В этой связи агентство Kazinform направило запрос в акимат города, чтобы узнать, как идут работы по изъятию земель для строительства новой ветки метро.

Как пояснили в управлении земельных отношений Алматы, в 2024 году для государственных нужд уже выкуплено 452 земельных участка и объекта недвижимости. Эти земли предназначены для строительства объектов образования, здравоохранения, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также для благоустройства

В этом году планируется изъять 1235 участков. Уже выкуплено 248 из них. Основное назначение — развитие дорожной и инженерной инфраструктуры, возведение социальных объектов, создание парков и ликвидация селевых угроз. При этом участков, выделенных под строительство метро, среди них пока нет.

— В связи с отсутствием конкретной информации о строительстве новой ветки метрополитена (в направлении аэропорта) и непринятием местным исполнительным органом соответствующего постановления об изъятии земельных участков, работы по этому направлению пока не начаты, — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что процедура выкупа участков для нужд города в Алматы нередко сталкивается с трудностями и затягивается. Так, например, в прошлом году из-за одного невыкупленного дома пришлось отложить завершение строительства новой части улицы Саина.

По планам городского акимата, в ближайшие годы в Алматы планируют запустить вторую линию метрополитена от станции «Жибек жолы» до аэропорта, а третью — от станции «Сайран» через рынок «Мизам» до нового города Алатау.

Продолжается строительство станции метро «Калкаман» в Наурызбайском районе, которая должна быть сдана в эксплуатацию в 2026 году.