Будущим родителям важно пройти генетическое обследование — эксперт

По ее словам, некоторые черты передаются от отца дочери, от матери сыну. Существует закономерность передачи интеллекта и различных особенностей здоровья через наследственность. В связи с этим специалист подчеркивает, что молодым людям необходимо пройти медицинское и генетическое обследование перед созданием семьи.

— Подготовка к беременности — это важная часть политики здравоохранения не только отдельного человека, но и всего общества. Если у одного из будущих супругов в семье встречается наследственное заболевание, необходимо обязательно пройти генетическое обследование. Сначала определяется кариотип, а затем исследуются возможные генетические нарушения. Сегодня такие обследования доступны во всех регионах нашей страны, — отметила Талшын Мухадесовна в программе «Bugin Live» на телеканале Jibek Joly.

кадр из видео

Профессор подчеркнула, что существуют наследственные заболевания, не поддающиеся лечению, однако их можно выявить заранее. Генетики могут точно рассчитать вероятность передачи заболевания потомству. Более того, существует возможность определить состояние здоровья плода даже в первые двенадцать недель беременности.

— Что касается наследственных заболеваний, то, например, наследственная природа аутизма не доказана. Этот диагноз чаще всего связан с эпигенетическими факторами, то есть образом жизни человека, его окружающей средой и психологическим состоянием. Крупное телосложение может передаваться по наследству, но ожирение в основном зависит от питания и привычек образа жизни, — пояснила она.

Кроме того, в настоящее время с помощью анализа ДНК можно определить происхождение человека и его этнический состав. Такие исследования позволяют человеку увидеть процентное соотношение азиатских, европейских или африканских генетических компонентов в его родословной. Однако узнать конкретных родителей или предков можно только через анализ ДНК матери и отца.

