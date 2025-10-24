Бесплатное генетическое обследование семейных пар: в Минздраве ответили на предложение депутата

В Министерстве здравоохранения сообщили, что проводить такие исследования пока не планируется.

— Согласно нормативно-правовым актам Министерства, проведение генетического анализа при планировании семьи не предусмотрено, поскольку отсутствуют методы рутинного обследования женщин, планирующих беременность на наличие риска генетических заболеваний, — говорится в ответе ведомства на запрос депутата.

В Министерстве уточнили, что в стране утверждена программа «Аналар саулығы», направленная на укрепление и сохранение здоровья женщин. В ее рамках проводится прегравидарная подготовка — это обследование женщин, планирующих беременность, с целью выявления экстрагенитальных заболеваний и их лечения до наступления беременности.

— При проведении прегравидарной подготовки женщины с отягощённым генетическим анамнезом и повышенным риском рождения ребёнка с врождённой или хромосомной патологией направляются на консультацию к врачу генетику. Генетик проводит углублённое обследование для выявления нарушений развития и наследственных хромосомных аномалий у женщин, для определения скрытых наследственных заболеваний у будущих родителей, — добавили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что генетическое исследование важно для всех пар, планирующих беременность, особенно при наличии семейного анамнеза, случаев невынашивания беременности или использования вспомогательных репродуктивных технологий.

Ведомство продолжает работу по увеличению охвата прегравидарной подготовкой женщин, планирующих беременность, чтобы снизить число случаев рождения детей с врожденными аномалиями.

Ранее с предложением ввести добровольное генетическое обследование семейных пар за счет средств бюджета выступил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.