    «Будущее не за темщиками и инфоцыганами» — политолог Марат Шибутов

    Политолог Марат Шибутов на третьем заседании Конституционной комиссии подчеркнул, что преамбула Конституции должна стать концентрированным выражением исторических корней страны, ценностных ориентиров и принципов работы государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    По его словам, для большинства граждан Конституция кажется отдаленным документом, и важно, чтобы преамбула четко транслировала идеи о том, кто мы, откуда и куда идем, формируя ценностные ориентиры для общества.

    — Фактически она становится концентрированным выражением всего, что мы хотим видеть в оценках нашего прошлого и нашего будущего, — отметил Шибутов.

    Эксперт подчеркнул, что преамбула должна отражать исторические корни страны и одновременно ориентировать на достижения науки и инноваций, задавая ориентир для молодого поколения.

    — Будущее не за темщиками и инфоцыганами, будущее за образованными, культурными людьми, которые работают в высокотехнологичных и инновационных отраслях, — подчеркнул он.

    Шибутов добавил, что преамбула несет послания как для внешней, так и для внутренней аудитории: закрепляет неприкосновенность границ, демонстрирует мирные намерения и подчеркивает важность соблюдения законности, справедливости и защиты прав граждан.

    — Прошу поддержать этот вариант преамбулы, как выражающий основные принципы, по которым будет работать наше государство и жить наше общество, — заключил Марат Шибутов.

