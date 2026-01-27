«Будущее не за темщиками и инфоцыганами» — политолог Марат Шибутов

По его словам, для большинства граждан Конституция кажется отдаленным документом, и важно, чтобы преамбула четко транслировала идеи о том, кто мы, откуда и куда идем, формируя ценностные ориентиры для общества.

— Фактически она становится концентрированным выражением всего, что мы хотим видеть в оценках нашего прошлого и нашего будущего, — отметил Шибутов.

Эксперт подчеркнул, что преамбула должна отражать исторические корни страны и одновременно ориентировать на достижения науки и инноваций, задавая ориентир для молодого поколения.

— Будущее не за темщиками и инфоцыганами, будущее за образованными, культурными людьми, которые работают в высокотехнологичных и инновационных отраслях, — подчеркнул он.

Шибутов добавил, что преамбула несет послания как для внешней, так и для внутренней аудитории: закрепляет неприкосновенность границ, демонстрирует мирные намерения и подчеркивает важность соблюдения законности, справедливости и защиты прав граждан.