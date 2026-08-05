Будущее Инфантино под вопросом: названы возможные преемники главы FIFA

Будущее президента FIFA Джанни Инфантино оказалось под вопросом после того, как Международная федерация футбола отказалась от спорной инициативы по привлечению частных инвесторов к финансированию чемпионата мира и других крупных турниров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект предусматривал предоставление финансовых стимулов 211 национальным ассоциациям — членам FIFA — в обмен на поддержку реформы. Однако предложение вызвало резкую критику со стороны ряда футбольных конфедераций. UEFA заявила, что «утратила доверие» к руководству Инфантино, а Азиатская футбольная конфедерация (AFC) назвала отсутствие консультаций с национальными ассоциациями «совершенно неприемлемым».

Согласно уставу FIFA, для вынесения вотума недоверия президенту необходима поддержка не менее 20% членов организации — 43 из 211 национальных федераций. На фоне разгорающегося конфликта в мировом футболе уже называют возможных преемников Инфантино.

Виктор Монтальяни

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Concacaf) Виктор Монтальяни считается одним из главных претендентов. Он возглавляет организацию с 2016 года, ранее руководил Канадской футбольной ассоциацией и сыграл ключевую роль в успешной совместной заявке Канады, США и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года. По данным СМИ, его кандидатуру могут поддержать не только в Северной Америке, но и за ее пределами, особенно после того, как все 41 член Concacaf выступили против инвестиционной инициативы FIFA.

Лизе Клавенесс

Президент Норвежской футбольной федерации Лизе Клавенесс известна своей последовательной критикой системы управления FIFA. Комментируя отказ от инициативы, она заявила норвежскому телеканалу Dagsrevyen: «Члены совета не могут руководить в одиночку, и именно этого ему не хватило в этой ситуации». Клавенесс выступает за повышение прозрачности, подотчетности и усиление защиты прав человека в мировом футболе.

Нассер Аль-Хелаифи

В числе возможных кандидатов также называют президента французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи. Он возглавляет Ассоциацию европейских клубов и входит в Исполнительный комитет UEFA и Совет FIFA, обладая значительным опытом в футбольном управлении. Однако, по информации СМИ, сам Аль-Хелаифи не намерен баллотироваться на пост президента FIFA.

Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа

Президент AFC и старший вице-президент FIFA Салман бин Ибрагим Аль Халифа также открыто выступил против инвестиционного проекта. В письме, направленном 47 ассоциациям — членам AFC, он назвал действия FIFA «совершенно неприемлемыми». Аль Халифа уже претендовал на пост главы FIFA в 2016 году и считается одним из самых опытных футбольных функционеров.

Александер Чеферин

Президент UEFA Александер Чеферин остается одним из самых влиятельных руководителей мирового футбола. Именно UEFA возглавила сопротивление инициативе Инфантино. Однако, по данным СМИ, Чеферин не планирует бороться за пост президента FIFA и намерен продолжить работу во главе европейского футбола.

Арсен Венгер

Среди возможных кандидатов также упоминается бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. В настоящее время он занимает должность директора FIFA по глобальному развитию футбола. Венгер пользуется большим уважением в футбольном сообществе, однако его прежняя поддержка Инфантино и сравнительно небольшой опыт в футбольной политике могут снизить его шансы на избрание.

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино президентом FIFA после объявления им о масштабных планах по привлечению частных инвесторов в и без того прибыльную Международную федерацию футбола.

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