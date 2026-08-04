Президент FIFA лишается поддержки в Европе после скандальной инициативы

Несколько европейских стран официально отозвали письма в поддержку переизбрания Джанни Инфантино президентом FIFA после объявления им о масштабных планах привлечения частных инвесторов в и без того прибыльную Международную федерацию футбола, передает агентство Kazinform.

Футбольные ассоциации Уэльса и Сербии публично подтвердили, что отозвали свою поддержку президенту FIFA Джанни Инфантино, последовав примеру Финляндии.

Шведская футбольная ассоциация, которая вошла в число пяти европейских национальных федераций, не подписавших письмо в поддержку Инфантино, также заявила, что намерена выступить против его переизбрания на четвертый срок на выборах, которые состоятся в марте.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил о намерении направить в FIFA письмо, в котором уведомит об отзыве своей поддержки кандидатуры Инфантино. Такое решение связано с резкой критикой его инициативы по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

— Мы видим повторяющиеся недостатки в плане управления, прозрачности и менеджмента. Футбол должен характеризоваться открытостью, подотчетностью и уважением к демократическим принципам. Когда мы больше не видим, что это пронизывает руководство, нам необходимо действовать. Поэтому мы будем работать вместе с УЕФА и другими национальными ассоциациями, чтобы найти альтернативного кандидата, — говорится в заявлении шведского футбольного союза.

В конце июля FIFA заявила о планах по созданию дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) с оценочной стоимостью $20 млрд. Организация планировала продать 25% компании внешним инвесторам за $4,2 млрд.

Эта инициатива вызвала широкий резонанс и подверглась жесткой критике со стороны функционеров и федераций. УЕФА и все 55 национальных ассоциаций, входящих в его состав, выступили против проекта, заявив о готовности бойкотировать соревнования под эгидой FIFA и потребовав от президента организации Джанни Инфантино уйти в отставку.

На фоне критики FIFA впоследствии отказалась от реализации инициативы по продаже доли в компании, которой планировалось передать часть коммерческих прав на проведение чемпионата мира.

Крайний срок подачи заявок для кандидатов — 18 ноября, а сами выборы состоятся ровно через четыре месяца 18 марта 2027 года в Марокко, одном из самых сильных союзников Инфантино.

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