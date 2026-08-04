Будет ли Wildberries строить новые склады в Казахстане

Wildberries продолжает строительство логистических комплексов в Казахстане общей площадью более 260 тысяч квадратных метров. Однако запросы о размещении дополнительных складов в Минторговли РК не поступали, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

По словам министра, сейчас компания арендует в Казахстане около 46 тысяч кв. метров складских площадей. Одновременно в Алматы и Астане строятся два логистических комплекса, ввод в эксплуатацию которых ожидается в начале 2027 года.

Шаккалиев уточнил, что эти проекты были анонсированы задолго до последних событий и реализуются в рамках планов по развитию казахстанского подразделения Wildberries.

— Эта информация тоже была анонсирована, что в первом квартале следующего года в Алматы порядка 160 тысяч квадратных метров. Компания ведет строительство. И в Астане порядка 100 тысяч. Заранее еще анонсировали — это планы по развитию местного филиала компании, то есть сегодня ситуация складывается таким образом, — отметил он.

При этом информацию о возможном строительстве дополнительных складов в ведомстве не подтвердили. По словам министра, даже в случае появления таких планов этот вопрос не требует участия государства.

— Любой, у кого есть свободная мощность, площади — они могут без нашего одобрения, так сказать, регулирования и обсуждать эти вопросы. Но к нам, как к госоргану ни обращения, ничего официального не поступало, — заключил глава Минторговли.

Ранее в НПП «Атамекен» сообщили, что более 100 казахстанских предпринимателей могли пострадать из-за пожаров на складах Wildberries в России. Предварительно, сумма ущерба может превышать 1 млрд теңге, однако окончательный размер убытков пока не подтвержден.