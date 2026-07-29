Более 100 казахстанских продавцов Wildberries могли потерять свыше 1 млрд теңге

Более 100 казахстанских предпринимателей могли пострадать из-за пожаров на складах Wildberries в России. Предварительно, сумма ущерба может превышать 1 млрд теңге, однако окончательный размер убытков пока не подтвержден, передает корреспондент агентства Kazinform.

На ситуацию отреагировали Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Министерство торговли и интеграции.

В НПП сообщили, что собирают данные о продавцах, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате атак дронов на складские комплексы маркетплейса.

По предварительной информации Ассоциации предпринимателей электронной торговли ECOMMERCE-KZ, пострадавшими являются более 100 участников организации.

— Предварительно речь может идти об ущербе свыше 1 млрд теңге. Вместе с тем сейчас мы не можем подтвердить эту сумму, поскольку полный список пострадавших продавцов и размер понесенного ими финансового ущерба пока формируется с участием региональных палат предпринимателей, акиматов и отраслевых союзов, — сообщили в «Атамекене».

Также палата направила запрос в Минторговли с предложением задействовать межгосударственные механизмы для защиты интересов казахстанского бизнеса и ускорения процедур получения компенсаций.

В Министерстве торговли и интеграции заявили, что официальных обращений от Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей в Казахстане пока не поступало.

— В настоящее время от компании Wildberries в адрес Министерства официальное обращение по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан не поступало, — сообщили в ведомстве.

При этом в министерстве отметили, что готовы рассматривать возможные проекты международных компаний при условии их соответствия интересам страны.